- Договорите се финализирани откако војската на Тајван соопшти дека Вашингтон се согласил да дозволи одложување на плаќањата за 82 система „ХИМАРС“ и 60 системи M109A7

Тајван потпиша договори за набавка на оружје од САД вредни 6,6 милијарди долари - Договорите се финализирани откако војската на Тајван соопшти дека Вашингтон се согласил да дозволи одложување на плаќањата за 82 система „ХИМАРС“ и 60 системи M109A7

Тајван денес соопшти дека на почетокот на овој месец со САД потпишал шест договори за набавка на оружје во вредност од 208,77 милијарди нови тајвански долари (6,6 милијарди американски долари), јави „Фокус Тајван“, пренесува Анадолу.

Набавките опфаќаат ракетни системи со висока мобилност (ХИМАРС) и самоодни хаубици „M109A7“, при што 3,9 милијарди долари се наменети за системите „ХИМАРС“, за хаубиците 2,3 милијарди долари и 168 милиони долари за дополнување на резервите на проектили.

„Другите договори се однесуваат на набавка на противoклопни ракети за морнарицата, заедничко тајванско-американско производство на муниција од голем калибар, како и експертски советодавни услуги за воспоставување интегриран систем за противвоздушна одбрана.“

Договорите беа финализирани откако војската на Тајван соопшти дека Вашингтон се согласил да дозволи одложување на плаќањата за 82 система „ХИМАРС“ и 60 системи M109A7.

Доцнењето произлегува од застојот во законодавниот дом на Тајван при усвојувањето на посебен буџет за одбрана предложен од владејачката Демократска прогресивна партија за финансирање на набавките.

Вашингтон останува главен снабдувач на оружје за Тајпеј. Минатата година администрацијата на Трамп одобри рекордна продажба на оружје во вредност од 11 милијарди долари, што предизвика протести од страна на Пекинг, кој исто така воведе санкции за неколку американски компании за оружје и нивниот персонал.

Денес министерката за прашања на океаните на Тајван, Куан Би-линг, го посети островот Тајпинг за да набљудува вежба за спасување на море, што е прва ваква посета на шеф на Советот во последните седум години.

Тајпинг, познат и како Иту Аба, е најголем природен остров во спорните острови Спратли во Јужното Кинеско Море и е под контрола на Тајван.

Во вежбата се реализираа сценарија во кои крајбрежната стража пресретнува сомнителен товарен брод во близина на островот Тајпинг и го придружува до докот за инспекција, како и операција за спасување по судир на бродови.