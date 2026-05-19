Стапката на пренатрупаност во затворите во Италија изнесува 139 отсто, евидентиран пораст на самоубиства и тензии

Бројот на затвореници во Италија достигна 64.436, со што стапката на пренатрупаност се искачи на 139,1%, се наведува во извештајот објавен денес од Здружението за човекови права „Антигона“, јавува Анадолу.

„Заклучно со 30 април 2026 година во италијанските затвори имало 64.436 затвореници, наспроти пропишаниот капацитет од 51.265 места, кој во реални услови е намален на само 46.318 достапни места. Со тоа, вистинската стапка на пренатрупаност достигна 139,1 отсто“, се наведува од Здружението.

Според извештајот, дури 73 казненопоправни установи работат со стапка на пополнетост од најмалку 150 отсто, додека во осум затвори капацитетот е надминат за повеќе од 200 отсто.

Влошувањето на условите во затворите, според извештајот, делумно им се припишува на неодамнешните мерки воведени од италијанската затворска управа, со аргумент дека зголемените ограничувања на движењето и активностите на затворениците ги зголемиле тензиите во установите.

Според наведените податоци, нападите врз затворските службеници се зголемиле за 12,4 отсто, односно од 2.154 на 2.423 случаи, додека меѓусебните напади на затворениците пораснале за 73 отсто, од 3.356 инциденти во 2021 година на 5.812 во 2025 година.

Инцидентите што се класифицираат како нарушување на затворскиот ред и безбедноста во установата се зголемиле за 27,6 отсто.

Во извештајот, исто така, се изразува загриженост за благосостојбата и менталното здравје на затворениците.

Најмалку 82 затвореника извршиле самоубиство минатата година, а од почетокот на 2026 година досега се случиле уште 24 самоубиства.

„За помалку од една и пол година 106 затвореници си го одзеле животот“, се наведува во извештајот, каде што се додава дека вкупниот број смртни случаи во затворите достигнал 254 во 2025 година, што е највисока бројка забележана во изминатите децении.

Патрицио Гонела, претседател на „Антигона“, изјави дека затворањето на затворите и построгите внатрешни мерки не ја подобриле безбедноста.

Построгите владини политики и подолгите затворски казни придонеле за пренатрупаност во затворите, се истакнува во извештајот.