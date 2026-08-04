- Потегот претставува најнов чекор во обновувањето на меѓународните воздушни врски на Сирија

„Сиријан ерлајнс“ од 16 август ќе воспостави директни летови меѓу Дамаск и Москва - Потегот претставува најнов чекор во обновувањето на меѓународните воздушни врски на Сирија

Сириската национална авиокомпанија „Сиријан ерлајнс“ од 16 август ќе започне со редовни директни летови меѓу Дамаск и Москва, соопшти денес Генералната управа за цивилно воздухопловство и воздушен транспорт на Сирија, јавува Анадолу.

Од Управата соопштија дека новата линија ќе обезбеди редовни директни воздушни врски меѓу главните градови во Сирија и Русија, јави сириската новинска агенција САНА.

Најавата доаѓа во време кога Сирија продолжува да ги обновува меѓународните воздушни врски по долгогодишните прекини.

Саудиската авиокомпанија „Флајнас“ во саботата започна со редовни директни летови меѓу Ријад и Алепо, а сириските власти претходно најавија и дека германските авиокомпании „ЛИВ авиејшн“ и „Сундаир“ ќе ги обноват своите редовни директни линии кон земјата.

Сириската управа за цивилно воздухопловство во мај соопшти дека бројот на авиокомпании што повторно воспоставиле летови кон и од Сирија се зголемил на 12.

Меѓу земјите што ги обновија редовните летови кон Сирија е и Турција.

Воздушниот сообраќај над Сирија нагло се намали по 2012 година поради безбедносната состојба во земјата и означувањето на сирискиот воздушен простор како зона со висок ризик.

По соборувањето на Владата на Башар ал-Асад во декември 2024 година сириските власти започнаа активности за обновување на меѓународната воздушна поврзаност.