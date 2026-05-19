Сириски војник загина, неколкумина се повредени во бомбашки напад со автомобил во Дамаск - Ниедна група не ја презеде одговорноста за нападот

Еден сириски војник загина, а неколкумина се повредени денес во експлозија во близина на зградата на Министерството за одбрана во Дамаск, јави новинската агенција САНА, пренесува Анадолу.

Воена единица открила експлозивна направа подготвена за детонација во близина на една од зградите на Министерството во областа Баб Шарки во Дамаск, соопшти Одделот за медиуми и комуникации при сириското Министерство за одбрана за САНА.

Единицата веднаш презела мерки за справување и деактивирање на направата пред да експлодира автомобил-бомба во оваа област, при што загина еден војник, а неколкумина беа повредени, додава изворот.

Наџиб ал-Наасан, директор на службата за брза помош и итни случаи во Дамаск, за телевизијата Алихбарија изјави дека од експлозијата загинало едно лице, а 12 се повредени.

Инцидентот се случи во време кога новата администрација на Сирија работи на зајакнување на безбедноста низ целата земја по соборувањето на Башар ал-Асад на крајот на 2024 година, по 24 години на власт.

Ал-Асад пребега во Русија, со што се означи крајот на владеењето на партијата Баас од 1963 година.

Преодната администрација предводена од претседателот Ахмед Ал-Шараа стапи на должност во јануари 2025 година.