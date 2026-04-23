Синдикатот на новинари: Дваесет и седум медиумски работници убиени во израелските напади врз Либан

Дваесет и седум новинари се убиени во израелските напади врз Либан од 2 март наваму, а многумина се повредени, соопшти денес Синдикатот на уредници на либанскиот печат, пренесува Анадолу.

Во соопштението, синдикатот го осуди вчерашниот израелски напад врз група новинари во јужниот град Тајри, во кој е убиена новинарката Амал Калил, а нејзината колешка Зеинаб Фараџ е повредена.

Синдикатот истакна дека Калил претходно добивала смртни закани од израелската армија.

„Со нејзиното убиство бројот на загинати новинари и медиумски работници се искачи на 27, покрај големиот број повредени“, се наведува во соопштението.

Синдикатот ја повика Федерацијата на арапски новинари да соработува со меѓународните и арапските новинарски здруженија за поддршка на либанските новинари среде израелските напади.

Исто така, до новинарите што работат на терен во Либан беше упатен апел да бидат претпазливи, да ги избегнуваат подрачјата со висок ризик и да соработуваат со либанската армија и другите официјални безбедносни сили во областите изложени на израелски напади.

Ова вклучува соработка со УНИФИЛ (Мировните сили на Обединетите нации во Либан), либанскиот Црвен крст и локалните тимови за помош, со цел да се избегнат жртви.

Од синдикатот порачаа дека нападите на Израел врз либанските цивили, а особено врз новинарите, „ги поминале сите граници“, повикувајќи ја либанската Влада итно да преземе мерки пред меѓународните тела и да поднесе правна тужба против Израел.

За време на вчерашниот напад израелските сили ги спречиле Црвениот крст и единиците на либанската армија да стигнат до двете новинарки и го гаѓале патот што ги поврзува Тајри и Хадата за да ги спречат спасувачките тимови, пренесува државната новинска агенција ННА.

Од 2 март во израелските напади врз Либан се убиени 2.475 луѓе, повредени се 7.696, а раселени се повеќе од 1,6 милиони граѓани, според официјалните бројки.

Десетдневниот прекин на огнот најавен од САД на 16 април треба да заврши во недела, а Израел секојдневно го прекршува.