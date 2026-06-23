- Капацитетот за лекување е зголемен од само неколку болнички кревети на повеќе од 500 кревети распределени во 19 здравствени центри во текот на изминатите две недели

СЗО: Епидемијата на ебола во Конго надмина 1.000 случаи во првиот месец - Капацитетот за лекување е зголемен од само неколку болнички кревети на повеќе од 500 кревети распределени во 19 здравствени центри во текот на изминатите две недели

Епидемијата на ебола во Демократската република Конго, веќе во првиот месец ја надмина бројката од 1000 потврдени случаи, што ја прави „најголемата“ епидемија на ебола во историјата на земјата во почетната фаза од нејзиното ширење, изјави денес пред новинарите во Женева претставник на Светската здравствена организација (СЗО), пренесува Анадолу.

Заклучно со понеделникот, во Конго се евидентирани 1.048 потврдени случаи, вклучително и 267 смртни исходи, според податоците на Министерството за здравство на земјата, соопшти Абди Махамуд, директор на СЗО за операции за алармирање и одговор во вонредни состојби.

„Од мојот последен брифинг на 9 јуни од Бунија, епидемијата продолжува да се шири“, изјави Махамуд.

По едномесечната мисија во Конго, Махамуд појасни дека моделите на пренос варираат во различните засегнати здравствени зони – во некои области се забележуваат стабилни трендови, додека во други има остар пораст на бројот на новозаразени.

Тој истакна дека одговорот на терен се проширува за да соодветствува со растот на епидемијата. Капацитетот за лекување е зголемен од само неколку болнички кревети на повеќе од 500 кревети распределени во 19 здравствени центри во текот на изминатите две недели.

Во меѓувреме, лабораторискиот капацитет за тестирање исто така драстично порасна, од 30 тестови дневно минатиот месец, на повеќе од 2.000 секојдневни тестирања преку осум децентрализирани лаборатории во провинциите Итури, Северно Киву и Јужно Киву.

И покрај тоа, Махамуд предупреди дека центрите за лекување се под сериозен притисок, при што 84 отсто од расположливите болнички кревети во моментов се пополнети.

Опишувајќи ја епидемијата како „предизвикувачка и комплексна“, тој соопшти дека СЗО упатува апел за обезбедување 115 милиони долари со цел да се забави и на крајот целосно да се запре преносот на вирусот.

Тој исто така напомена дека соседна Уганда веќе го пријавила својот 20-ти потврден случај на ебола, кој е директно поврзан со актуелната епидемија во Конго.