- Министерството за внатрешни работи на Бахреин ги повика граѓаните и жителите да останат смирени и да се упатат кон најблиската безбедна локација

Се огласија сирени во Бахреин поради новите ирански напади - Министерството за внатрешни работи на Бахреин ги повика граѓаните и жителите да останат смирени и да се упатат кон најблиската безбедна локација

Денес во Бахреин се огласија сирените за воздушен напад додека иранските напади продолжуваат да целат кон неколку регионални земји во услови на размена на напади со САД, пренесува Анадолу.

Во соопштението, Министерството за внатрешни работи на Бахреин ги повика граѓаните и жителите да останат смирени и да се упатат кон најблиската безбедна локација.

Претходно денес војската на Бахреин соопшти дека системите за противвоздушна одбрана пресретнале и уништиле неколку ирански воздушни проектили насочени кон кралството. Властите не пријавија никакви жртви или материјална штета.

Корпусот на Исламската револуционерна гарда на Иран (ИРГЦ) рано денес тврдеше дека со неколку крстосувачки ракети ја уништил централната инфраструктура за податоци што ѝ припаѓаат на американската компанија „Амазон“ во Бахреин.

Иранската армија, исто така, соопшти дека со беспилотни летала ја нападнала воздухопловната база Шеик Иса во Бахреин, која е под американска управа.

Соединетите Американски Држави ги ескалираа нападите врз Иран од минатата недела, при што Иран возврати со напади насочени кон капацитетите и базите за кои тврди дека се користат од американската војска во неколку регионални земји.

Размената на оган меѓу САД и Иран се случи и покрај меморандумот за разбирање посредуван од Пакистан, кој го потпишаа во јуни за да стават крај на војната и да постигнат траен мировен договор.