- Северна Кореја ја критикуваше Јапонија поради учеството во вежбата „Одлучен змеј“, обвинувајќи ја дека ја зајакнува својата „способност за инвазија“

Северна Кореја ја осуди заедничката воена вежба на САД и Јапонија - Северна Кореја ја критикуваше Јапонија поради учеството во вежбата „Одлучен змеј“, обвинувајќи ја дека ја зајакнува својата „способност за инвазија“

Северна Кореја денес ја осуди заедничката воена вежба на САД и Јапонија, обвинувајќи го Токио дека ја користи „збунувачката“ глобална ситуација за да ја „оправда својата трансформација во воена земја“, пренесоа државните медиуми во Пјонгјанг, пренесува Анадолу.

Северна Кореја ја критикуваше Јапонија поради учеството во вежбата „Одлучен змеј“, обвинувајќи ја дека ја зајакнува својата „способност за инвазија“, објави Корејската централна новинска агенција (КЦНА).

Според агенцијата, Јапонија ја влошила безбедносната ситуација во регионот преку продлабочување на своите воени врски со САД.

Пјонгјанг дополнително тврди дека ракети со долг дострел биле тестирани со „превентивен“ капацитет, наменет за напаѓање на соседните земји, за време на првото учество на Јапонија во мултинационалната вежба предводена од САД во азиско-пацифичкиот регион во април и мај.

Северна Кореја го предупреди Токио за „трагичен крај“ доколку продолжи со „непромисленото“ воено однесување.

Воената вежба „Одлучен змеј “, во која учествуваат јапонските Копнени сили за самоодбрана и американскиот Корпус на маринците, започна на 20 јуни на Окинава и Кјушу, главни острови во Југозападна Јапонија, а предвидено е да заврши во вторник.