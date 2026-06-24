- Воениот брод помина повеќе од една година на оперативно тестирање пред официјално да се вклучи во морнарицата на Корејската народна армија

Северна Кореја претстави нов разурнувач и најави проширување на својата нуклеарна поморска моќ - Воениот брод помина повеќе од една година на оперативно тестирање пред официјално да се вклучи во морнарицата на Корејската народна армија

Северна Кореја пушти во употреба нов повеќенаменски разурнувач и објави дека нуклеарното вооружување на нејзината морнарица оди според планот, објавија денес државните медиуми, пренесува Анадолу.

Церемонијата на пуштање во употреба на разурнувачот „Чое Хјон“ се одржа во пристаништето Нампо вчера, објави Корејската централна новинска агенција.

Воениот брод помина повеќе од една година на оперативно тестирање пред официјално да се вклучи во морнарицата на Корејската народна армија.

„Чое Хјон“ е еден од двата воени брода од класата од 5.000 тони што беа претставени изминатиот април.

Обраќајќи се на церемонијата, севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун за бродот рече дека е голем чекор во модернизацијата на поморските сили на земјата и зајакнувањето на поморските одбранбени капацитети.

„Морнарицата самоуверено прераснува во дел од војската опремена со стратегиски капацитети, а нејзиното нуклеарно вооружување продолжува точно по својот пат“, рече Ким, објави агенцијата.

Ким нагласи дека разурнувачот поседува напредни борбени способности и го означува почетокот на нова ера за морнарицата на Северна Кореја, за која рече дека долго време заостанува зад другите делови на вооружените сили.

Исто така, тој објави планови за распоредување на уште еден разурнувач, „Канг Геон“, како и за лансирање на серија стратегиски воени бродови од класа од 10.000 тони во наредните години.

Севернокорејскиот лидер рече дека владејачката Работничка партија одобрила изградба на нови поморски бази за сместување на поголеми воени бродови и поддршка на растечката флота.