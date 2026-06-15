- На самитот ќе присуствуваат и лидерите на Европската Унија, вклучително и претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен и претседателот на Европскиот совет, Антонио Кошта

Светските лидери се собраа во Франција на самитот на Г7 во екот на дипломатски напредок меѓу САД и Иран - На самитот ќе присуствуваат и лидерите на Европската Унија, вклучително и претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен и претседателот на Европскиот совет, Антонио Кошта

Светските лидери пристигнуваат во Евијан, Франција, на тридневниот самит на Групата седум (Г7), кој се одржува во екот на значаен дипломатски напредок на Блискиот Исток, откако САД и Иран се договорија за рамковен договор за 60-дневен период на преговори, јавува Анадолу.

На самитот ќе присуствуваат и лидерите на Европската Унија, вклучително и претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен и претседателот на Европскиот совет, Антонио Кошта.

На самитот ќе присуствуваат и неколку поканети гости надвор од Г7, меѓу кои и украинскиот претседател Владимир Зеленски, индискиот премиер Нарендра Моди, бразилскиот претседател Луис Инасио Лула да Силва, како и лидерите на Јужна Кореја, Кенија и Египет.

Се очекува присуство и на лидерите од Персискиот Залив, меѓу кои емирот на Катар, шеикот Тамим бин Хамад ал-Тани и претседателот на Обединетите Арапски Емирати, шеикот Мухамед бин Зајед ал-Нахјан.

Самитот има особено значење за францускиот претседател Емануел Макрон, кој е домаќин на собирот. Се очекува ова да биде последниот самит на Г7 на кој тој присуствува како претседател на Франција бидејќи следната пролет треба да ја напушти функцијата, а со Уставот му е забрането да се кандидира за трет последователен мандат.

Активностите започнуваат денес на билатерална средба меѓу Макрон и Трамп, пред лидерите да се соберат навечер на вечера фокусирана на тоа што организаторите го опишуваат како „главни меѓународни предизвици“.

Претходно во текот на денот Фон дер Лајен и Кошта треба да одржат заедничка прес-конференција.

Денес дискусиите ќе се фокусираат на прашањата за меѓународната безбедност. Лидерите ќе се сретнат со Зеленски на разговори за поддршката за Украина, пред да го насочат своето внимание кон кризата на Блискиот Исток заедно со лидерите од заливот.

Економскиот раст и вештачката интелигенција ќе бидат главна тема последниот ден од самитот. Предвидено е лидерите да присуствуваат на работен ручек со водечки личности од индустријата за вештачка интелигенција, вклучително и извршниот директор на ОпенАИ, Сем Алтман.

Се очекува Макрон да го затвори самитот со прес-конференција во среда попладне. Исто така, се очекува и другите лидери, вклучително и Трамп, да се обратат пред медиумите.