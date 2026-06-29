- Посетата доаѓа во услови на повторни тензии меѓу САД и Иран околу Ормускиот Теснец, по Меморандумот од Исламабад и последователните технички преговори во Швајцарија за ставање крај на војната со Иран

Саудискиот министер за надворешни работи во посета на Кина по повторните тензии меѓу САД и Иран - Посетата доаѓа во услови на повторни тензии меѓу САД и Иран околу Ормускиот Теснец, по Меморандумот од Исламабад и последователните технички преговори во Швајцарија за ставање крај на војната со Иран

Министерот за надворешни работи на Саудиска Арабија, принцот Фајсал бин Фархан, ќе престојува во дводневна официјална посета на Кина оваа недела, објави денес кинеското Министерство за надворешни работи, пренесува Анадолу.

Принцот Фајсал ќе го посети Пекинг утре и задутре (вторник и среда) на покана на кинескиот колега Ванг Ји.

Посетата доаѓа во услови на повторни тензии меѓу САД и Иран околу Ормускиот Теснец, по Меморандумот од Исламабад и последователните технички преговори во Швајцарија за ставање крај на војната со Иран.

По неодамнешните напади „око за око“, двете страни се согласија да ги прекинат непријателствата и да се сретнат во Катар утре за да го разгледаат спорот околу управувањето со стратегискиот воден пат, според новинската веб-страница „Аксиос“.