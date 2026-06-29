Саудискиот министер за надворешни работи во посета на Кина по повторните тензии меѓу САД и Иран

Amir Latif Arain
29 Јуни 2026•Ажурирано: 29 Јуни 2026
Министерот за надворешни работи на Саудиска Арабија, принцот Фајсал бин Фархан, ќе престојува во дводневна официјална посета на Кина оваа недела, објави денес кинеското Министерство за надворешни работи, пренесува Анадолу.
Принцот Фајсал ќе го посети Пекинг утре и задутре (вторник и среда) на покана на кинескиот колега Ванг Ји.
Посетата доаѓа во услови на повторни тензии меѓу САД и Иран околу Ормускиот Теснец, по Меморандумот од Исламабад и последователните технички преговори во Швајцарија за ставање крај на војната со Иран.
По неодамнешните напади „око за око“, двете страни се согласија да ги прекинат непријателствата и да се сретнат во Катар утре за да го разгледаат спорот околу управувањето со стратегискиот воден пат, според новинската веб-страница „Аксиос“.