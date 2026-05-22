„САД ја запреа продажбата на оружје за Тајван вредна 14 милијарди долари поради војната со Иран"

Соединетите Американски Држави (САД) соопштија дека ја запираат продажбата на оружје на Тајван вредна 14 милијарди долари поради војната на САД со Иран, јавија медиумите, пренесува Анадолу.

Говорејќи за време на сослушувањето пред Поткомитетот за одбрана во Сенатот во Вашингтон, вршителот на должност секретар на Морнарицата, Хунг Као, ја објасни својата одлука, инсистирајќи на тоа дека американската војска сè уште има многу ракети и пресретнувачи, дури и во време кога се зголемуваат критиките и сомневањата поради известувањата за сериозно намалување на резервите муниција“.

„Во моментов правиме прекин, со цел да се осигуриме дека ја имаме муницијата што ни е потребна за Епски бес, од која имаме во изобилство“, им порача Као на членовите на комисијата.

„Само се осигуруваме дека имаме сè, но потоа продажбата на воена опрема за странство ќе продолжи кога администрацијата ќе смета дека е потребно.“

Као изјави дека крајното одобрување на продажбата на оружјето ќе зависи од секретарот за одбрана Пит Хегсет и државниот секретар Марко Рубио.

Неговите изјави, сепак, изгледа се во спротивност со причината на претседателот Доналд Трамп за запирањето, во која тој навести дека може да ја одложи продажбата на оружје на Тајван како „чип за преговарање“ со Кина.

„Сè уште не сум го одобрил тоа. Ќе видиме што ќе се случи“, изјави Трамп за Фокс њуз. „Можеби ќе го направам тоа. Можеби нема.“

По посетата на Кина претседателот за новинарите изјави дека „детално“ разговарал за оваа тема со кинескиот претседател Си Ѓингпинг, пред да додаде дека ќе „донесе одлука во следниот мошне краток период“.

Според медиумските известувања, САД со децении ги почитуваат „Шесте гаранции“ – збир од шест надворешнополитички принципи што ги водат односите меѓу САД и Тајван, имплементирани во 1982 година за време на администрацијата на претседателот Роналд Реган – при што втората гаранција наложува САД да не се консултираат со Кина за продажба на оружје на Тајван.

И покрај уверувањата на Као дека САД имаат доволно муниција, наводите укажуваат дека американската војска потрошила илјадници ракети откако војната со Иран започна на 28 февруари, искористувајќи речиси половина од стелт-крстосувачките ракети со долг дострел во резервите на Пентагон и празнејќи ги своите резерви на крстосувачки ракети „Томахавк“, ракети пресретнувачи „Патриот“, ракети за прецизни напади и копнени ракети „АТАКМС“.

Белата куќа планира да побара од Конгресот дополнителни од 80 до 100 милијарди долари за војната во Иран. Голем дел од овие пари се наменети за обновување на резервите на скапо и софистицирано оружје што веќе е потрошено во текот на борбите.

Единствено олеснување е тоа што од април војната влезе во фаза на тензичен прекин на огнот, со значително помала употреба на муниција.

Хегсет ги отфрли тврдењата за намалени резерви, обвинувајќи ги медиумите и некои законодавци за преувеличување на проблемот.

„Пред сè, прашањето за муницијата беше глупаво и некорисно се преувеличува“, им порача тој на законодавците минатата недела. „Ние точно знаеме што имаме. Имаме изобилство од тоа што ни е потребно.“

Во ек на војната со Иран, Тајван ја повика администрацијата на Трамп да продолжи со продажбата на оружје како средство за спречување воена агресија од Кина.

„Ако сакаме да спречиме да се случи војна, мислам дека е најдобро Тајван да биде силен, способен да се брани и затоа треба да бидеме во можност да го набавиме, да го купиме оружјето што ни е потребно за да имаме посилна одбрана“, се вели во изјавата на претставникот на Тајван во САД, Александар Јуи.