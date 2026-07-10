- САД имаат список на цели како средство за притисок

САД привремено ги запреа нападите врз Иран за да остават простор за дипломатија - САД имаат список на цели како средство за притисок

Зад сцената се водат интензивни дипломатски напори за ублажување на тензиите меѓу САД и Иран, објави денес Си-ен-ен, повикувајќи се на американски официјални претставници, пренесува Анадолу.

САД извршуваат напади со цел, а потоа прават прекини за да се избегне ескалација и да се овозможи дипломатскиот процес да даде резултати, изјави еден американски официјален претставник.

САД имаат список на цели како средство за притисок.

Повеќе официјални претставници соопштија дека се прават подготовки за евентуални американски напади во текот на вечерта, доколку биде потребно, но дека во моментов фокусот е ставен на дипломатијата.

Претходно денес на бродот „УСС Абрахам Линколн“ во Арапското Море екипажите ги вооружуваа борбените авиони, а пилотите спроведуваа тренажни вежби за подготовка за евентуални мисии за напади.

Капетанот на носачот на авиони ги информираше илјадниците морнари на бродот дека регионалните тензии се зголемуваат и ја истакна важноста од одржување на подготвеноста, како што е стандардна практика.

Покрај подготовките за напади, борбените пилоти продолжија со рутински одбранбени операции, изведувајќи летови во текот на денот и ноќта.

Американските власти соопштија дека иранските тврдења оти веќе имало нови американски напади вечерва не се точни.

Сепак, додадоа дека ситуацијата е динамична и дека нападите би можеле да продолжат доколку биде неопходно.