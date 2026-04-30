- Се смета дека „Темниот орел“, познат и како хиперсонично оружје, има долг оперативен опсег што надминува 2.776 километри

САД првпат планираат распоредување хиперсонични ракети против Иран - Се смета дека „Темниот орел“, познат и како хиперсонично оружје, има долг оперативен опсег што надминува 2.776 километри

Централната команда на САД побара распоредување на хиперсоничниот ракетен систем „Темен орел“ на Блискиот Исток за „можна употреба против Иран“, објави денес Блумберг, повикувајќи се на извори, јавува Анадолу.

Доколку биде одобрено, тоа било прв пат Вашингтон да го распореди овој систем, кој сè уште не е прогласен за целосно оперативен.

Каналот наведува дека во барањето е посочено иранското преместување на лансерите надвор од оперативниот опсег на ракетите за прецизен удар, оружје способно да погоди цели на оддалеченост поголема од 483 километри.

Според наводите, сè уште не е донесена одлука по барањето, а предлогот не е јавно објавен.

Кревкиот прекин на огнот меѓу САД и Иран е на сила од 9 април, но наводите сугерираат дека барањето би можело да сигнализира подготовки за дополнителни напади доколку претседателот Доналд Трамп одлучи да продолжи со нив.

Се смета дека „Темниот орел“, познат и како хиперсонично оружје, има долг оперативен опсег што надминува 2.776 километри.

Системот е дизајниран да патува со брзина поголема од петпати од брзината на звукот и може да ја приспособи својата траекторија во текот на летот за да избегне пресретнување.