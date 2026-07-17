- Според јавувањата на иранските медиуми, едно лице загинало, а осуммина се повредени во напад врз населба во јужниот пристаништен град Бандар Абас

САД извршија напади врз пет моста и повеќе градови во Јужен Иран - Според јавувањата на иранските медиуми, едно лице загинало, а осуммина се повредени во напад врз населба во јужниот пристаништен град Бандар Абас

Американските сили доцна синоќа извршија напади врз пет моста и повеќе градови во Јужен и Југоисточен Иран, а ова е шеста последователна ноќ на напади, пренесува Анадолу.

Иранскиот државен радиодифузер ИРИБ соопшти дека едно лице загинало, а осуммина се повредени во напад врз населба во јужниот пристаништен град Бандар Абас.

Според овој извор, во друг американски напад биле погодени два моста во близина на Бандар Хамир во провинцијата Хормозган, при што загинале седум лица, а деветмина биле повредени.

ИРИБ, исто така, извести за четири експлозии покрај јужниот брег на островот Кешм, додека полудржавната новинска агенција „Тесним“ пренесе дека експлозија се слушнала во Сирик, исто така, во провинцијата Хормозган.

„Тесним“ наведе дека меѓу погодените бил и мостот Бандар Абас-Шираз во близина на Бандар Хамир, што предизвикало прекин на електричната енергија во таа област.

Според иранските медиуми, три експлозии се слушнале западно од Бандар Абас, а уште две во јужниот град Бушер.

Полудржавната новинска агенција „Мехр“ објави снимка од последиците од нападот врз Бандар Абас, наведувајќи дека првичните информации укажуваат оти можеби цел била телекомуникациска кула, иако тоа не е потврдено.

Исто така, „Мехр“ извести за експлозија во близина на аеродромот „Ираншахр“ во Југоисточен Иран.

Агенцијата се повика на заменик-гувернерот на провинцијата Кузестан за безбедносни и полициски прашања, кој изјави дека американски напад имало и врз подрачјата околу југозападниот град Ахваз.

Подоцна новинската агенција „Фарс“ објави дека во американските напади биле погодени вкупно пет моста, вклучително и мостовите Гаривех и Кахурестан, кои се клучни за внатрешната логистика и воената мобилност на Иран.

Канцеларијата за односи со јавноста на иранската армија во меѓувреме соопшти дека армијата извршила напад врз распоредени сили и логистички центри на американската армија во Кувајт.

Во посебно соопштение рано утринава армиската канцеларија за односи со јавноста наведе дека иранските сили извршиле напад врз командата на американскиот центар за специјални операции во Ал-Танф, Сирија, тврдејќи дека биле уништени радарски систем и неколку хеликоптери за специјални операции, како и дека „загинале голем број американски војници“.

Американската централна команда (ЦЕНТКОМ) вчера соопшти дека завршила нов бран офанзивни напади врз Иран, што ја означува шестата последователна ноќ на американски воени операции насочени кон ирански воени капацитети.

Регионалните тензии ескалираа од февруари, кога САД и Израел започнаа заедничка офанзива против Иран, а Техеран возврати со ракетни напади и напади со беспилотни летала насочени кон земјите од заливот каде што се наоѓаат американски капацитети.

Минатиот месец Иран и САД потпишаа меморандум за разбирање со посредство на Пакистан, со цел да се стави крај на нивниот конфликт и да се постигне траен мировен договор. Сепак, тензиите ескалираа во последните денови поради Ормускиот Теснец, при што двете страни разменија напади.