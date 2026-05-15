САД: Двајца загинати при пад на мал авион врз куќа во Охајо

Две лица загинаа откако авион падна врз куќа во Акрон, Охајо, Соединетите Американски Држави (САД), соопштија локални и федерални претставници, пренесува Анадолу.

Властите соопштија дека двете жртви биле во авионот, а луѓето што биле во куќата не се повредени, јави Ен-би-си њуз.

Федералната администрација за воздухопловство соопшти дека авионот Пајпер PA-28 превезувал само две лица. Оттаму додадоа дека Националниот одбор за безбедност на сообраќајот ќе ја надгледува истрагата за несреќата.

Противпожарната служба на Акрон објави дека куќата се запалила од падот на авионот. На видеата објавени на интернет се гледа пламен што ја зафатил гаражата, додека се слушаат сирените на службите за итни состојби.

Шефот на противпожарната служба на округот, Сиерџи Лаш, изјави дека екипите за итни случаи сè уште работат на местото на настанот со помош од неколку локални и државни агенции, меѓу кои и одделот на државниот противпожарен маршал.

Според Државната патрола за автопатишта, авионот полетал од регионалниот аеродром „Фултон“ во Акрон, кој се наоѓа на околу 4,8 километри источно од местото на несреќата.