Рускиот и кинескиот претседател потпишаа декларација за мултиполарен свет во Пекинг

Рускиот и кинескиот претседател денес потпишаа декларација за воспоставување мултиполарен свет и „нов тип“ меѓународни односи, јавува Анадолу.

По билатералните разговори во Пекинг, рускиот претседател Владимир Путин и кинескиот претседател Си Ѓинпинг присуствуваа на церемонија на потпишување договори за продлабочување на билатералната соработка.

Путин и Си ја отворија церемонијата со потпишување заедничка изјава за понатамошно зајакнување на сеопфатната стратегиска координација и продлабочување на добрососедската и пријателска соработка меѓу Русија и Кина.

Церемонијата, исто така, вклучи необична практика четворица официјални претставници истовремено да потпишуваат два документа, очигледно за да се заштеди време бидејќи беа финализирани голем број договори.

Настанот заврши со потпишување на декларацијата за мултиполарен свет од страна на Путин и Си.

Пред посетата на Путин на Кина, советникот на рускиот претседател, Јуриј Ушаков, ја опиша декларацијата како политички документ од 47 страници во кој се наведени главните насоки за развој на билатералните односи, заедничка визија за клучните глобални прашања и главните формати за соработка во меѓународните односи.