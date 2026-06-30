- „Уште еднаш би сакале да ја искористиме оваа можност да го привлечеме вниманието на меѓународната заедница кон овие криминални дејства на режимот во Киев“

Русија соопшти дека две лица, од кои едно бебе, загинале во украински напад со беспилотно летало - „Уште еднаш би сакале да ја искористиме оваа можност да го привлечеме вниманието на меѓународната заедница кон овие криминални дејства на режимот во Киев“

Регионалните власти во Русија денес соопштија дека две лица загинале во украински напад со беспилотно летало во текот на ноќта, пренесува Анадолу.

Шестмесечно бебе загина, а тројца цивили се повредени во Московската Област, соопшти гувернерот Андреј Воробјов преку руската платформа на социјални мрежи Макс.

„Синоќа се запали приватна куќа во Јегорјевск поради пад на беспилотно летало. Луѓето беа заробени под урнатините. Спасувачите брзо извлекоа двајца возрасни и две деца. За жал, шестмесечно бебе почина на пат кон болница“, рече тој.

Како што истакна, системите за противвоздушна одбрана и електронско војување пресретнале 60 украински беспилотни летала на повеќе локации, а остатоците од соборените беспилотни летала оштетиле станбени и административни згради во неколку области.

Во Тверската Област, вршителот на должноста гувернер Виталиј Корољов изјави дека 61-годишна жена загинала кога остатоци од беспилотно летало паднале врз нејзината куќа во подрачјето на Кимри.

„Уште еднаш би сакале да ја искористиме оваа можност да го привлечеме вниманието на меѓународната заедница кон овие криминални дејства на режимот во Киев“, изјави портпаролот на Кремљ, Дмитриј Песков.

„Цивилите страдаат, децата умираат. Ова е резултат на постапките на киевскиот режим и секој треба да знае за тоа и да го запомни.“

Независната верификација на руските тврдења е тешка поради тековниот конфликт.