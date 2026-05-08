- Разговорите беа фокусирани на меѓународни и регионални прашања, особено на конфликтите, политичката нестабилност и хуманитарните кризи

Рубио се сретна со папата Лав XIV, Блискиот Исток главна тема на разговорите во Ватикан - Разговорите беа фокусирани на меѓународни и регионални прашања, особено на конфликтите, политичката нестабилност и хуманитарните кризи

Американскиот државен секретар Марко Рубио вчера во Ватикан се сретна со папата Лав XIV, при што во фокус беа разговорите за Блискиот Исток и заедничките приоритети, јавува Андолу.

На средбата беа истакнати „силните односи“ меѓу Вашингтон и Светиот Престол (Ватикан) и нивната „заедничка посветеност на промовирање на мирот и човековото достоинство“, изјави портпаролот на Стејт департментот, Томи Пигот.

Рубио разговараше и со кардиналот Пјетро Паролин, државен секретар на Светиот Престол, за „заедничка соработка и итни меѓународни прашања“.

Двајцата официјални претставници ги разгледаа хуманитарните напори во западната хемисфера и начините за постигнување „траен мир на Блискиот Исток“.

За време на средбата, Рубио го поздрави неодамнешното пристигнување на надбискупот Кача како нов апостолски нунциј во САД, според Пигот.

Исто така, тие разговараа и за „трајното партнерство“ меѓу САД и Светиот Престол во унапредувањето на верските слободи, соопшти Стејт департментот.

Ватикан ги опиша разговорите како „срдечни“, при што двете страни ја потврдија „нивната заедничка посветеност за негување на добрите билатерални односи меѓу Светиот Престол и Соединетите Американски Држави“.

Разговорите беа фокусирани на меѓународни и регионални прашања, особено на конфликтите, политичката нестабилност и хуманитарните кризи, притоа нагласувајќи ја важноста на континуираните напори за мир, се вели во соопштението од канцеларијата за медиуми на Ватикан.

Во дискусиите беа опфатени и ситуациите во неколку африкански и блискоисточни земји, меѓу кои Либан и Иран.

Се наведува дека се разговарало и за Куба во услови на неодамнешните тензии во односите меѓу Вашингтон и Хавана.

- Рубио ги посети Италија и Ватикан во услови на нарушени односи -

Американскиот државен секретар пристигна вчера во Рим.

Рубио слета на аеродромот „Чампино“ под засилени мерки за безбедност, по што се упати кон Ватикан, јави агенцијата АНСА.

Придружуван од американскиот амбасадор на Светиот Престол, Брајан Бурч, Рубио во Ватикан беше пречекан од монсињор Петар Рајиќ, префект на Папскиот дом, пред да влезе во Апостолската палата на средба со папата Лав XIV.

Се очекува Рубио во Палацо Киџи да одржи разговори со Кабинетот на италијанската премиерка Џорџа Мелони.

Посетата доаѓа во време на тековни дипломатски напори во кои се вклучени САД, Европа и Ватикан во врска со меѓународната безбедност и геополитичките прашања.

Според АНСА, полскиот премиер Доналд Туск, исто така, престојувал во Ватикан каде што се сретнал со папата непосредно пред пристигнувањето на Рубио.

Средбата се реализира откако американскиот претседател Доналд Трамп, во интервјуто со радиоводителот Хју Хјуит на почетокот на оваа недела, го обвини папата за „загрозување на многу католици“, тврдејќи дека понтифот „смета дека е в ред Иран да поседува нуклеарно оружје“.

„Овие изјави претставуваат најнова ескалација на тензиите меѓу Белата куќа и Ватикан, по претходните критики на папата во врска со американско-израелската војна против Иран.“

Рубио е католик и својата прва причест во црквата ја примил во 1984 година.

- „Кажи му го тоа на папата“ -

Говорејќи пред новинарите, американскиот претседател Доналд Трамп кажа дека му рекол на Рубио да го информира папата дека Иран „не смее да поседува нуклеарно оружје“.

„Му реков: 'Кажи му на папата многу љубезно, со голема почит, дека Иран не може да поседува нуклеарно оружје'.“

Трамп додаде дека, исто така, му рекол на Рубио да му пренесе на папата Лав дека Иран убил „42.000 невини демонстранти“, кои немале пиштоли, кои немале оружје.

„Кажи му го тоа на папата.“