- „Јасно е дека во Иран постојат структури што сакаат да го контролираат теснецот и да го користат како средство за уцена и притисок врз целиот свет“

Рубио: Иран сака да го искористи Ормускиот Теснец како средство за притисок - „Јасно е дека во Иран постојат структури што сакаат да го контролираат теснецот и да го користат како средство за уцена и притисок врз целиот свет“

Државниот секретар на САД, Марко Рубио, изјави дека Иран се обидува да го искористи Ормускиот Теснец како средство за притисок и пазарење во тековниот конфликт на Блискиот Исток. Тој ги повика другите земји да преземат поголема одговорност и да учествуваат во заштитата на меѓународните поморски патишта, јавува Анадолу.

„Јасно е дека во Иран постојат структури што сакаат да го контролираат теснецот и да го користат како средство за уцена и притисок врз целиот свет“, им изјави Рубио на новинарите пред заминувањето за Филипините на состанокот на министрите за надворешни работи на Асоцијацијата на нациите од Југоисточна Азија (АСЕАН).

Тој додаде дека иако САД ќе продолжат да ги преземаат неопходните чекори за да ја осигурат безбедноста на глобалната поморска трговија, другите земји треба да придонесат повеќе преку обезбедување финансиска поддршка или воени ресурси за да помогнат во споделувањето на одговорноста.

„САД ќе го сторат и ќе продолжат да го прават она што е потребно за да ја заштитат глобалната пловидба, но другите земји треба да почнат да се вклучуваат и да обезбедат, било да е тоа воена опрема или финансии, за да помогнат во носењето на овој товар“, додаде тој.

„Вашингтон е отворен за постигнување дипломатско решение со Иран“, рече тој, додавајќи дека доколку дипломатијата не успее, ситуацијата нема да биде во корист на Техеран.

Рубио изјави дека од Иран пристигнуваат сигнали за желба за разговори со САД.

Во врска со смртта на американски војник во саботата во Ирак, Рубио рече дека тоа било несреќен случај за време на контролирана детонација на необработена муниција од соборено иранско беспилотно летало.

Една иранска ракета ја проби воздушната одбрана на Јордан во петокот и покрај пресретнувањето на повеќето дојдовни ракети, рече тој, додавајќи дека американските сили го нападнале Иран како одговор на неговото лансирање ракети и беспилотни летала насочени кон комерцијални бродови.