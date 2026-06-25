- „Длабоко ги цениме оваа порака на поддршка и подготвеноста што ја изрази Турција да стои покрај венецуелскиот народ во овие тешки моменти...“

Родригез му се заблагодари на турскиот претседател за „зборовите на солидарност“ по двата земјотреса во Венецуела - „Длабоко ги цениме оваа порака на поддршка и подготвеноста што ја изрази Турција да стои покрај венецуелскиот народ во овие тешки моменти...“

Вршителката на функцијата претседател на Венецуела, Делси Родригез, им се заблагодари на турскиот претседател Реџеп Таип Ердоган и на турскиот народ за „срдечните зборови на солидарност со Венецуела“ по двата смртоносни земјотреса во јужноамериканската земја, пренесува Анадолу.

„Сакаме да им се заблагодариме на претседателот Реџеп Таип Ердоган и на братскиот народ на Турција за нивните срдечни зборови на солидарност со Венецуела по земјотресите што ја погодија нашата земја“, напиша Родригез на Фејсбук.

„Длабоко ги цениме оваа порака на поддршка и подготвеноста што ја изрази Турција да стои покрај венецуелскиот народ во овие тешки моменти. Овој гест ги потврдува силните врски на пријателство и меѓусебно почитување што ги карактеризираат односите меѓу нашите држави“, додаде таа.

Нејзините изјави доаѓаат откако претходно Ердоган изрази сочувство до Венецуела за смртоносните земјотреси.

„Искрено ја споделувам болката за оние што ги изгубија животите во двата земјотреса што ја погодија Венецуела и упатувам сочувство и желби за брзо закрепнување на пријателскиот народ и Владата на Венецуела“, наведе Ердоган на американската платформа X.

„Како Турција, стоиме покрај нашите венецуелски пријатели во овие болни и тешки денови“, додаде тој.

Доцна синоќа Родригез прогласи вонредна состојба по силните земјотреси што го погодија северниот карипски брег на Венецуела, предизвикувајќи големи штети и активирајќи предупредувања за цунами во регионот.

Најмалку 32 лица загинаа, а околу 700 се повредени, соопшти Родригез рано утрово.