- Доцна синоќа Родригез прогласи вонредна состојба по силните земјотреси што го погодија северниот карипски брег на Венецуела, предизвикувајќи големи штети и активирајќи предупредувања за цунами во регионот

Родригез: Бројот на загинати во земјотресите во Венецуела се искачи на 164 лица, повредени се 971 - Доцна синоќа Родригез прогласи вонредна состојба по силните земјотреси што го погодија северниот карипски брег на Венецуела, предизвикувајќи големи штети и активирајќи предупредувања за цунами во регионот

Бројот на загинати од двата силни земјотреса што ја погодија Венецуела се искачи на најмалку 164 лица, а 971 се повредени, соопшти денес вршителката на функцијата претседател на Венецуела, Делси Родригез, јавија локалните медиуми, пренесува Анадолу.

Претходно денес Родригез изјави дека се загинати 32 лица, а повеќе од 700 се повредени по земјотресите со интензитет од 7,2 и 7,5 степени синоќа, предупредувајќи дека најверојатно ќе се зголеми бројот на жртви.

Ова се едни од најсилните земјотреси што ја погодиле Венецуела во изминатиот век, а силните потреси биле почувствувани низ регионот.

Доцна синоќа Родригез прогласи вонредна состојба по силните земјотреси што го погодија северниот карипски брег на Венецуела, предизвикувајќи големи штети и активирајќи предупредувања за цунами во регионот.

Геолошкиот институт на САД (USGS) проценува дека постои веројатност од 42 отсто бројот на загинати да биде меѓу 10.000 и 100.000 лица.

Сојузна држава Ла Гваира, во близина на Каракас, е најтешко погодена од земјотресите со интензитет од 7,2 и 7,5 степени.