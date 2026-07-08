- „Големи прекршувања на Меморандумот за разбирање од страна на САД“, напиша тој. „Ерата на малтретирање и изнудување е завршена. Тоа не води никаде. Ние не се откажуваме.“

Претседателот на иранскиот Парламент ги обвини САД за големи прекршувања на прекинот на огнот по обновените напади - „Големи прекршувања на Меморандумот за разбирање од страна на САД“, напиша тој. „Ерата на малтретирање и изнудување е завршена. Тоа не води никаде. Ние не се откажуваме.“

Претседателот на иранскиот Парламент, Мухамед Бакер Галибаф, ги обвини САД за големи прекршувања на договорот за прекин на огнот меѓу двете земји, познат како Меморандум за разбирање од Исламабад, по обновените американски напади врз Иран, пренесува Анадолу.

Во денешната објава на американската платформа за социјални медиуми X, Галибаф ги посочи прекршувањата на САД, вклучително и „постојани закани за натамошни напади“, повторно воведување санкции за нафта, напади врз Јужен Иран и продолжена израелска воена акција во Либан.

„Големи прекршувања на Меморандумот за разбирање од страна на САД“, напиша тој. „Ерата на малтретирање и изнудување е завршена. Тоа не води никаде. Ние не се откажуваме.“

Објавата дојде кратко откако американската војска соопшти дека завршила нова рунда напади врз Иран, погодувајќи повеќе од 80 цели како одговор на најновите напади на Техеран врз комерцијални бродови што транзитираат низ Ормускиот Теснец.

Нападите беа спроведени „како непосреден одговор на нападите на Иран врз комерцијални бродови што транзитираат низ Ормускиот Теснец“, се вели во соопштението на Централната команда на САД (ЦЕНТКОМ).