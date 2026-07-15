- „Ова е посебен момент. Украина изгради силен воен моментум. Текот на настаните се менува“, напиша Фон дер Лајен на американската социјална мрежа Х по пристигнувањето во украинскиот главен град

Претседателката на Европската комисија пристигна во Киев на разговори за одбраната и членството на Украина во ЕУ - „Ова е посебен момент. Украина изгради силен воен моментум. Текот на настаните се менува“, напиша Фон дер Лајен на американската социјална мрежа Х по пристигнувањето во украинскиот главен град

Претседателката на Европската комисија, Урсула фон дер Лајен, денес пристигна во Киев на разговори за одбранбената соработка, кандидатурата на Украина за членство во Европската Унија и подготовките за претстојната зима, јавува Анадолу.

„Ова е посебен момент. Украина изгради силен воен моментум. Текот на настаните се менува“, напиша Фон дер Лајен на американската социјална мрежа Х по пристигнувањето во украинскиот главен град.

Таа најави дека ќе претстави нови иницијативи за интеграција на украинската и европската одбранбена индустрија, како и дека ќе разговара за процесот на пристапување на Украина во ЕУ и за подготовките за зимскиот период.

Ова е единаесетта посета на Фон дер Лајен на Украина од почетокот на руско-украинската војна.

Посетата се совпаѓа со Денот на државноста на Украина и со одржувањето на петтиот Самит Украина–Југоисточна Европа во Киев.

Според украинските медиуми, на Самитот присуствуваат и претседателите на Албанија, Молдавија, Романија и Србија, како и премиерите на Хрватска и Словенија.