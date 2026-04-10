Поради штрајкот на кабинскиот персонал на „Луфтханза" во Германија откажани стотици летови

Штрајкот на кабинскиот персонал на „Луфтханза“ денес стапи во 24-часовен штрајк, при што голем број летови на најпрометните аеродроми во Германија беа откажани, јавува Анадолу.

Штрајкот засегна повеќе од 90.000 патници.

На аеродромот во Франкфурт, главниот меѓународен влез во земјата, беа откажани приближно 580 летови од околу 1.350 закажани појдовни и дојдовни летови.

На аеродромот во Минхен, вториот најголем центар на авиокомпанијата, беа откажани околу 400 летови.

Еднодневниот штрајк, свикан од Независната организација на стјуарди и стјуардеси, кој започна кратко по полноќ ќе трае до 22 часот по локално време.

Кабинскиот персонал во регионалната подружница на „Луфтханза“, „Ситилајн“, исто така се приклучи на штрајкот на девет германски аеродроми.

Претседателот на организацијата, Јоаким Васкез Бургер, ја обвини „Луфтханза“ дека не успеала да претстави понуда за која може да се преговара, велејќи дека штрајкот „можел да се избегне“.

Тој истакна дека синдикатот се воздржал од акција за време на велигденските празници кога имало најголем број на закажани летови, но дека денешниот штрајк сепак би можело да ги погоди патниците кои се враќаат дома на крајот од празниците.

„Луфтханза“ ги повика патниците да ја проверат состојбата на нивниот лет пред да тргнат кон аеродромот и соопшти дека автоматски ги известува засегнатите патници.

Превозникот примени план за вонредни состојби кој вклучуваше дополнителни летови од подружниците и поголеми авиони на некои рути.

Независната организација на стјуарди и стјуардеси во средината на февруари им се придружи на пилотите од синдикатот „Vereinigung Cockpit“ во еднодневен штрајк кој исто така предизвика откажувања на голем број летови.

Синдикатот со огромно мнозинство гласаше кон крајот на март за одржување штрајкови откако преговорите за платите пропаднаа.