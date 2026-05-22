Помошничката на Епстин им даде на истражителите три нови имиња поврзани со наводната мрежа за злоупотреба

Претседателот на Комитетот за надзор на Претставничкиот дом, Џејмс Комер, изјави дека долгогодишната помошничка на Џефри Епстин им дала на конгресните истражители три нови имиња поврзани со наводната мрежа за злоупотреба на Епстин, оценувајќи го тоа како клучен напредок во истрагата, јавува Анадолу.

Комер истакна дека Сара Келен, долгогодишна помошничка на Епстин, им открила на истражителите на Претставничкиот дом три претходно необјавени имиња за време на интервјуто зад затворени врати вчера, додавајќи дека транскриптот од разговорот набрзо ќе биде објавен.

„Новите имиња се она што го чекавме. Денес сум поголем оптимист отколку што бев во изминатиот долг период“, рече Комер.

Келен, која долго време му била помошничка на Епстин, останува контроверзна личност поради обвинувањата дека помагала во врбување и злоупотребата на девојчиња. Од друга страна, таа тврди дека и самата била негова жртва, а некои аналитичари сметаат дека нејзината ситуација е комплицирана, иако полицијата веќе детално ја истражувала во минатото.

За време на сведочењето зад затворени врати вчера, Келен негираше дека му била помошничка на Епстин и изјави дека била сексуално и психолошки злоупотребувана од него, пренесува „Си-ен-ен“.

Комер рече дека неуспехот на Министерството за правда да ја интервјуира Келен до 2019 година покажува дека истражителите лошо постапиле со случајот на Епстин.

„Секојпат кога ќе донесеме некого, се појавуваат повеќе докази дека Владата ги изневерила жртвите. Тоа е очигледно“, изјави Комер, истакнувајќи дека по сослушувањето на сведочењето на Келен, верува дека таа била жртва на кривичните дела на Епстин, а не потенцијален соучесник.

Американскиот пратеник од Демократската партија, Раџа Кришнамурти, изјави дека политичарите што ја водат истрагата можеби со закон ќе ја присилат Келен да дојде на нов распит. Тој вели дека таа оставила многу неодговорени прашања за време на сослушувањето вчера, каде што дошла доброволно.

Извор запознаен со сведочењето на Келен за „Си-ен-ен“ изјави дека таа зборувала за сопствената наводна злоупотреба од страна на Епштајн, но одбила да се изјасни за злоупотреби во кои биле вклучени други лица.

Таа, исто така, изјавила дека никогаш не била сведок на недолично однесување од страна на американскиот претседател Доналд Трамп и дека тој и Епстин некогаш биле блиски.