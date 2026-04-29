- Говорејќи на самитот на Иницијативата „Три мориња“ во Хрватска во вторникот, Навроцки истакна дека Полска има цел да ја зајакне регионалната енергетска независност, истовремено продлабочувајќи ги трансатлантските врски

Полска сака да стане регионален центар за увоз на американски енергенти, порача претседателот - Говорејќи на самитот на Иницијативата „Три мориња“ во Хрватска во вторникот, Навроцки истакна дека Полска има цел да ја зајакне регионалната енергетска независност, истовремено продлабочувајќи ги трансатлантските врски

Полска е подготвена да служи како „северна порта“ за американските енергетски резерви наменети за Централна и Источна Европа, изјави претседателот Карол Навроцки, јавува Анадолу.

Говорејќи на самитот на Иницијативата „Три мориња“ во Хрватска во вторникот, Навроцки истакна дека Полска има цел да ја зајакне регионалната енергетска независност, истовремено продлабочувајќи ги трансатлантските врски.

„САД се ’стратегиски партнер’ за Централна Европа“, рече тој, додавајќи дека Полска е подготвена да го олесни протокот на американски гас кон соседните пазари.

Исто така, тој го наведе учеството на американскиот секретар за енергетика Крис Рајт на самитот како доказ за силната билатерална соработка.

Навроцки ја отфрли загриженоста во врска со посветеноста на Вашингтон кон европската безбедност, велејќи дека САД остануваат „не само формално стратегиски партнер на Полска и на Иницијативата ’Три мориња’, туку и најважен сојузник на Полска“.

Неговите изјави доаѓаат во време на внатрешна дебата во Полска откако премиерот Доналд Туск неодамна ја доведе во прашање „лојалноста“ на САД кон обврските за колективна одбрана на НАТО во случај на потенцијален руски напад врз Европа.

Одговарајќи индиректно на таа загриженост, Навроцки рече дека САД продолжуваат да го формираат темелот на безбедноста на источното крило на НАТО, нагласувајќи дека ова присуство треба дополнително да се зајакне.

Тој, исто така, ја истакна важноста на Иницијативата „Три мориња“ за регионалната економска отпорност и рече дека треба да започнат дискусии за формирање посебна инвестициска банка за овој блок.

Иницијативата, започната во 2015 година, е фокусирана на зајакнување на поврзаноста, енергетската безбедност и економската соработка низ Централна и Источна Европа.