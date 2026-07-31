- Алпинистичкиот клуб на Пакистан доцна синоќа објави дека во меѓународната експедиција имало американски и кинески државјанин, Оманец и петмина непалски алпинисти

Познат алпинист меѓу 10 исчезнати по лавина во Пакистан - Алпинистичкиот клуб на Пакистан доцна синоќа објави дека во меѓународната експедиција имало американски и кинески државјанин, Оманец и петмина непалски алпинисти

Десет алпинисти предводени од познатиот непалски планинар и поранешен воен службеник Нирмал Нимс Пурџа се водат како исчезнати по лавината на планината Брод Пик во Пакистан, една од највисоките планини во светот, јавува Анадолу.

Алпинистичкиот клуб на Пакистан доцна синоќа на Инстаграм објави дека во меѓународната експедиција имало американски и кинески државјанин, Оманец и петмина непалски алпинисти.

Од Алпинистичкиот клуб на Пакистан соопштија дека примиле загрижувачки информации за лавина што околу пладне го погодила тимот алпинисти на планината Брод Пик на масивот Каракорум.

Претседателот на клубот Ирфан Аршад и раководството се во постојан контакт со властите и сите релевантни агенции за да се овозможи итна операција за пребарување и спасување.

„Се прави секој можен напор за да се обезбеди мобилизација на хеликоптерска поддршка и достапни ресурси за спасување во најкраток можен рок, во зависност од временските и оперативните услови“, соопшти клубот.

Пурџа бил во Пакистан унапредувајќи го својот проект „Хет-трик“ – со цел да се искачи на сите 14 врва повисоки од 8.000 метри и на седумте врва трипати – кратко пред да удри лавината.

Овој месец тој се искачи на пакистанската планина Гашербрум II без дополнителен кислород, што претставуваше негово 57. искачување на врвот висок 8.035 метри.

Пурџа, роден во Дана, мало село во округот Миагди во Западен Непал, помина шест години како Гурка и 10 години со Британските специјални сили, постави светски рекорд со искачување на сите 14 највисоки светски врва за шест месеци и шест дена во 2019 година.