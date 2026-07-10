Повеќе од 750 евакуирани и едно лице исчезнато поради обилните монсунски дождови во Јужна Кореја - Поројните дождови оштетија и над 450 објекти

Повеќе од 750 луѓе се евакуирани, а едно лице се води како исчезнато во денешните обилни монсунски дождови во Јужна Кореја, објави новинската агенција „Јонхап“, пренесува Анадолу.

Поради обилните врнежи спроведена е привремена евакуација на 758 лица низ земјата, соопшти Централниот штаб за справување со катастрофи и безбедност.

Седумдесетгодишен маж се води за исчезнат од вчера откако, наводно, бил повлечен од порој во поток во југоисточната провинција Северен Гјонгсанг.

Поројните дождови оштетија и над 450 објекти.

Пријавени се и пет свлечишта поради невремето, вклучително и во Северен Чунгчеонг и во источната провинција Гангвон, при што нема пријавени жртви.

Според прогнозите, се очекува интензитетот на врнежите да се намали во текот на денот.