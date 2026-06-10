- Според полицијата, Вол ја започнал кариерата во 1998 година, а во 2009 година станал капетан – функција за која е потребна дозвола за транспортен пилот, каква што тој наводно никогаш не поседувал

Пилот на „Ер Канада“ обвинет дека 17 години без дозвола управувал со летови - Според полицијата, Вол ја започнал кариерата во 1998 година, а во 2009 година станал капетан – функција за која е потребна дозвола за транспортен пилот, каква што тој наводно никогаш не поседувал

Пилот од авиокомпанијата „Ер Канада“ е обвинет за измама затоа што, според наводите, во период од околу 17 години без дозвола управувал со стотици летови, соопштија вчера локалните власти, пренсува Анадолу.

„Џефри Вол (59) е приведен на 1 јуни по истрагата за измама позната како 'Проект Икар'“ , изјави заменик-началникот Ник Милинович на прес-конференција, објави „Си-би-си њуз“ од Отава.

Според полицијата, Вол ја започнал кариерата во 1998 година, а во 2009 година станал капетан – функција за која е потребна дозвола за транспортен пилот, каква што тој наводно никогаш не поседувал.

Истражителите тврдат дека користел фалсификувани пилотски дозволи за да ги измами „Ер Канада“ и „Транспорт Канада“, а подоцна се обидел да ја прикрие измамата преку лажен извештај од полицијата.

Тој се соочува со обвиненија што вклучуваат измама над 5.000 долари, предизвикување јавна штета, две точки за употреба на фалсификувани документи и три точки за поседување фалсификувани ознаки.

Полицијата ја почна истрагата во јануари откако беа откриени неправилности во документите што Вол ги доставил за време на рутинска евалуација на аеродромот „Пирсон“.

Во период меѓу 2009 и 2025 година тој, според наводите, управувал со повеќе од 900 лета со авиони од типот „Боинг 767“, „777“ и „787“, превезувајќи десетици илјади патници и заработувајќи речиси 3 милиони долари.

Вол, исто така, бил дел од раководството на Здружението на пилоти на „Ер Канада“.

Претседателот на Одборот на полициските служби во Пил, Нандо Јаника, за медиумите изјави дека обвинувањата се загрижувачки бидејќи укажуваат на „намерен напор за заобиколување на системите наменети за заштита на јавноста“.

Од „Ер Канада“ соопштија дека сериозно го третираат случајот, но тврдат дека безбедноста не била загрозена, нагласувајќи дека пилотите минуваат низ редовни тестирања на секои шест месеци, како и низ годишни контролни летови пред овластени испитувачи од „Транспорт Канада“.