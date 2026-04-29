Пет члена на исто семејство убиени во израелски воздушен напад врз Либан и покрај прекинот на огнот

Lina Altawell
29 Април 2026•Ажурирај: 29 Април 2026
Пет лица од исто семејство се убиени синоќа во израелски воздушен напад врз градот Џибчит во Јужен Либан и покрај примирјето, јави Националната новинска агенција, пренесува Анадолу.
Цел на нападот била зграда што му припаѓала на семејството Бахџа во населбата Ал-Џабал, соопшти ННА.
Зградата е уништена и убиени се Мухамед Џавад Бахџа и неговата сопруга Лотфија, како и Амани Џабер и нејзините две деца, Маријам Хилал Бахџа и Али ал-Рида Хилал Бахџа, објави агенцијата.
Спасувачките и екипите на брзата помош работеа во текот на целата ноќ за да ги отстранат остатоците од уништената зграда и да ги извлечат телата на жртвите, додаде агенцијата.
Над 2.500 лица се убиени, а повеќе од 1,6 милиони се раселени поради израелските напади низ Либан од 2 март, според либанските официјални податоци.
Десетдневниот прекин на огнот меѓу Либан и Израел стапи на сила на 17 април и беше продолжен за три недели во четвртокот минатата недела.