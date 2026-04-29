Пет члена на исто семејство убиени во израелски воздушен напад врз Либан и покрај прекинот на огнот - Цел на нападот била зграда што му припаѓала на семејството Бахџа во градот Џибчит

Пет лица од исто семејство се убиени синоќа во израелски воздушен напад врз градот Џибчит во Јужен Либан и покрај примирјето, јави Националната новинска агенција, пренесува Анадолу.

Цел на нападот била зграда што му припаѓала на семејството Бахџа во населбата Ал-Џабал, соопшти ННА.

Зградата е уништена и убиени се Мухамед Џавад Бахџа и неговата сопруга Лотфија, како и Амани Џабер и нејзините две деца, Маријам Хилал Бахџа и Али ал-Рида Хилал Бахџа, објави агенцијата.

Спасувачките и екипите на брзата помош работеа во текот на целата ноќ за да ги отстранат остатоците од уништената зграда и да ги извлечат телата на жртвите, додаде агенцијата.

Над 2.500 лица се убиени, а повеќе од 1,6 милиони се раселени поради израелските напади низ Либан од 2 март, според либанските официјални податоци.

Десетдневниот прекин на огнот меѓу Либан и Израел стапи на сила на 17 април и беше продолжен за три недели во четвртокот минатата недела.