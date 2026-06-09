- Денешните напади се извршени еден ден откако Иран и Израел прекинаа со меѓусебните напади. Техеран предупреди на „разорувачки“ одговор доколку продолжат израелските напади врз Либан

Петмина убиени во новите израелски напади врз Јужен Либан и покрај прекинот на огнот - Денешните напади се извршени еден ден откако Иран и Израел прекинаа со меѓусебните напади. Техеран предупреди на „разорувачки“ одговор доколку продолжат израелските напади врз Либан

Пет лица се убиени во израелските напади извршени денес врз Либан и покрај прекинот на огнот, пренесува Анадолу.

Едно лице го загуби животот во израелскиот воздушен напад врз неговата фарма во градот Адшит во областа Набатије, објави либанската државна Национална новинска агенција (ННА).

Шеснаесетгодишно момче, исто така, е убиено во напад со беспилотно летало врз градот Хабуш.

Израелски беспилотни летала утринава извршија напад и врз населбата Ал-Марџ во градот Кфар Руман, при што се убиени две лица.

Спасувачките екипи го извлекоа телото на едно лице и продолжуваат со потрагата по исчезнатите во воздушните напади чија цел биле неколку згради во популарна станбена област во Тир.

Израелски беспилотни летала, исто така, извршија два последователни напада за помалку од десет минути во близина на клубот Хусеини во градот Шаркија, додаде ННА.

Денешните напади се извршени еден ден откако Иран и Израел прекинаа со меѓусебните напади. Техеран предупреди на „разорувачки“ одговор доколку продолжат израелските напади врз Либан.

Во израелските воздушни напади врз Либан се убиени повеќе од 3.600 луѓе, повредени се над 11.000, а раселени се околу 1,6 милиони лица од 2 март, според податоците на либанските официјални претставници.