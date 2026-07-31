- Владата порача дека овој чекор не претставува усвојување ново име, туку враќање на традиционалното што „никогаш не било изгубено, туку чекало целосно да биде прифатено“

Пацифичката островска држава Науру официјално го смени името во Наоеро - Владата порача дека овој чекор не претставува усвојување ново име, туку враќање на традиционалното што „никогаш не било изгубено, туку чекало целосно да биде прифатено“

Малата островска земја во Пацификот, Науру, официјално го смени своето име во Република Наоеро, соопшти Владата на оваа земја на почетокот на оваа недела, јавува Анадолу.

Кратенката на името на земјата ќе биде Наоеро, а државниот код ќе се смени во НРО. Нејзините жители ќе се нарекуваат деи-Наоеро, се наведува во владината изјава објавена во средата на американската социјална мрежа Фејсбук.

Одлуката за враќање на традиционалното име беше предложена во јануари преку предлог-закон за уставни измени.

По ова следуваше 90-дневен рок на чекање и едногласно одобрување од членовите на Парламентот.

Претседавачот Маркус Стивен го потпиша амандманот на 13 мај, со што формално промената стапи на сила.

И покрај очекувањата дека Владата ќе распише референдум, таа се откажа од оваа идеја по „внимателно размислување“.

Оттаму порачаа дека овој чекор не претставува усвојување ново име, туку враќање на традиционалното што „никогаш не било изгубено, туку чекало целосно да биде прифатено“.

Претседателот Дејвид Адеанг изјави дека промената не е поврзана со политиката, туку со идентитетот и наследството, како и со „зачувувањето на заветите на нашите предци и зајакнувањето на иднината на нашите деца“.

„Наоеро е почеток на обновена национална гордост и ново поглавје засновано врз единство, одговорност, патриотизам, подобро здравје, образование и одржлив развој“, рече тој.

Владата соопшти дека меѓународните организации и другите земји формално се известени за промената и веќе започнале со промената.