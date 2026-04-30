- „Ова е во рамките на нормалното во вообичаени околности“

Париз вели дека нема ризик од недостиг на гориво бидејќи само 4% од пумпите се соочуваат со проблеми со снабдувањето - „Ова е во рамките на нормалното во вообичаени околности“

Француските власти соопштија дека во моментов „не постои ризик од недостиг“ на гориво на ниво на целата земја и покрај ограничените прекини во снабдувањето што погодија мал дел од бензинските пумпи, пренесувa Анадолу.

Портпаролката на Владата, Мод Брежон, во интервјуто за телевизијата ТФ1 изјави дека само „4 % од бензинските пумпи“ во Франција се соочуваат со тешкотии во снабдувањето.

„Ова е во рамките на нормалното во вообичаени околности“, изјави таа, обидувајќи се да ја смири јавноста дека ќе нема недостиг на гориво“.

Брежон, исто така, ги нагласи стратегиските резерви на земјата, истакнувајќи дека Франција поседува „100 милиони барели итни резерви“, што е еквивалентно на „повеќе од тримесечна француска потрошувачка“.

Надлежните органи досега ослободија „помалку од 2%“ од овие резерви, забележа таа, опишувајќи го тоа како „минимален волумен во споредба со она што го имаме во резерва“.

Таа додаде дека резервите „би се искористиле доколку е потребно за да се надминат овие тешкотии со количините“, сигнализирајќи дека би можело да се преземат дополнителни мерки доколку се зголемат притисоците врз снабдувањето.

Од 13 април САД спроведуваат поморска блокада насочена кон иранскиот поморски сообраќај во Ормускиот Теснец, како одговор на ограничувањата на Иран за премин на бродови низ овој воден пат.

Се известува дека Иран предложил повторно отворање на Ормускиот Теснец, притоа одложувајќи ги дискусиите за својата нуклеарна програма за подоцнежни преговори.