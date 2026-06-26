- „За вештачката интелигенција да го почитува човечкото достоинство и вистински да му служи на општото добро, одговорноста мора да биде јасно дефинирана во секоја фаза...“

Папата предупреди на проблемот со морална неутралност кај вештачката интелигенција - „За вештачката интелигенција да го почитува човечкото достоинство и вистински да му служи на општото добро, одговорноста мора да биде јасно дефинирана во секоја фаза...“

Папата Лав XIV денес предупреди на проблемот со моралната неутралност кај вештачката интелигенција, јавува Анадолу.

Истакнувајќи дека етичката анализа на вештачката интелигенција мора да ги надмине целите на крајната употреба за да ги испита податоците, понтификот додаде: „Таа мора да испита и како тој систем е дизајниран и каква визија за човекот и општеството е вградена во податоците и моделите што го водат.“

„За вештачката интелигенција да го почитува човечкото достоинство и вистински да му служи на општото добро, одговорноста мора да биде јасно дефинирана во секоја фаза: од оние што ги дизајнираат и развиваат овие системи до оние што ги користат и се потпираат на нив за конкретни одлуки“, порача папата Лав.

Тој, исто така, ја истакна важноста на идентификувањето на тоа „кој мора да одговара за одлуките, да ги оправда, да ги надгледува и, кога е потребно, да ги оспори и да ја поправи секоја предизвикана штета“.