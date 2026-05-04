Палестинец убиен од оган на израелската армија во северниот дел на Газа - Извор од болницата „Ал-Шифа“ во градот Газа соопшти дека телото на 44-годишниот Муса ал-Абјад е пренесено во објектот откако бил застрелан од израелските сили во областа Ататра

Палестинец е убиен од оган на израелската армија во северниот дел на Појасот Газа денес, што претставува најново прекршување на прекинот на огнот што е на сила од минатиот октомври, изјави медицински извор, јавува Анадолу.

Извор од болницата „Ал-Шифа“ во градот Газа соопшти дека телото на 44-годишниот Муса ал-Абјад е пренесено во објектот откако бил застрелан од израелските сили во областа Ататра, западно од Беит Лахија во северниот дел на Газа.

Локални извори наведуваат дека областа Ататра се наоѓа надвор од зоните на израелско воено распоредување и контрола според условите на договорот за прекин на огнот.

Тие додадоа дека израелската армија взори ги гранатирала источните населби на градот Газа, додека израелските поморски сили со оган и гранати целеле кон бреговите на Рафа и Кан Јунис на југот. Нема извештаи за жртви.

Најмалку 830 Палестинци се убиени, а 2.345 се повредени во израелските напади од воспоставувањето на прекинот на огнот на 10 октомври 2025 година, според Министерството за здравство во Газа.

Договорот за прекин на огнот беше постигнат по двегодишната израелска геноцидна војна што започна на 8 октомври 2023 година со поддршка на САД, во која загинаа повеќе од 72.000 Палестинци, а над 172.000 беа повредени, при што околу 90% од цивилната инфраструктура се уништени.