- „Техничките преговори ќе продолжат следната недела. Ова е привремена пауза и разговорите ќе продолжат“

Пакистан: Техничките преговори меѓу САД и Иран ќе продолжат следната недела - „Техничките преговори ќе продолжат следната недела. Ова е привремена пауза и разговорите ќе продолжат“

Преговорите на техничко ниво меѓу САД и Иран ќе продолжат следната недела по привремена пауза, соопшти денес пакистанското Министерство за надворешни работи, јавува Анадолу.

„Техничките преговори ќе продолжат следната недела. Ова е привремена пауза и разговорите ќе продолжат“, изјави портпаролот на Министерството за надворешни работи Тахир Андараби за новинарите во Исламабад.

Според Андраби, техничките преговори се очекува да продолжат на почетокот на следната недела, по повеќечасовните дискусии меѓу Иран и САД во Бургенсток, Швајцарија, во понеделникот.

Техничките тимови од земјите посредници, Пакистан и Катар, ќе продолжат да работат со колегите од САД и Иран во наредните недели за поддршка на спроведувањето на меморандумот за разбирање од Исламабад, чија цел е постигнување финален мировен договор за 60 дена, рече Андраби.

Тој истакна дека Меморандумот за разбирање од Исламабад, потпишан од американскиот и иранскиот претседател минатата недела - и последователниот состанок во Швајцарија - ја нагласија важноста на дијалогот и дипломатијата како ефективни алатки за решавање на споровите и намалување на тензиите.