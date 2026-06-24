- „Првата е воспоставување комитет на високо ниво за политички надзор на посредување. Главните преговарачи редовно ќе го известуваат комитетот на високо ниво и ќе раководат со работните групи...“

Пакистан: САД и Иран ќе воспостават линија за комуникација со цел избегнување инциденти - „Првата е воспоставување комитет на високо ниво за политички надзор на посредување. Главните преговарачи редовно ќе го известуваат комитетот на високо ниво и ќе раководат со работните групи...“

САД и Иран се договорија да воспостават директна линија за комуникација, со цел да се избегнат инциденти и недоразбирања, соопшти денес Министерството за надворешни работи на Пакистан, јавува Анадолу.

Портпаролот на Министерството за надворешни работи, Тахир Андраби, изјави дека заедничкото соопштение објавено од земјите посредници, Пакистан и Катар, вклучува воспоставување комуникациска линија, како и формирање центар за спречување конфликти.

„Како што напредуваме во мировниот процес, овие чекори ќе го водат процесот на преговори“, изјави Андраби за новинарите во Исламабад.

Тој појасни дека САД и Иран се договориле за пет точки.

„Првата е воспоставување комитет на високо ниво за политички надзор на посредување. Главните преговарачи редовно ќе го известуваат комитетот на високо ниво и ќе раководат со работните групи фокусирани на прашањата за нуклеарното оружје, санкциите, како и на мониторингот и решавањето на споровите за ефективно спроведување на меморандумот за разбирање (од Исламабад)“, рече тој.

„Под број три, постигнат е договор за Мапа на патот кон постигнување конечен мировен договор во рок од 60 дена, под број четири е воспоставување комуникациска линија меѓу страните за да се избегнат инциденти и недоразбирања, со цел безбедно минување на комерцијалните бродови низ Ормускиот Теснец; и петто, создавање центар за спречување на конфликти меѓу страните – со помош на САД, Иран, либанската Влада и посредниците“, изјави Андраби.

Заедничкото соопштение беше објавено откако американскиот потпретседател Џеј Ди Венс и претседателот на иранскиот Парламент, Мухамад Багер Калибаф, одржаа директни разговори во Швајцарија за време на викендот.

Пакистан и Катар посредуваа во разговорите, а потоа објавија соопштение за 60-дневниот период на преговори на техничко ниво.

Се очекува техничките преговори меѓу САД и Иран да продолжат следната недела, додаде Андраби.