Пакистански товарен авион исчезна над Арапското Море Bо авионот се наоѓале пет члена на екипажот.

Пакистански товарен авион, кој летал од Обединетите Арапски Емирати кон Пакистан, исчезна денес над Арапското Море, соопшти Пакистанската управа за аеродроми, јавува Анадолу.

„Товарниот авион ‘Боинг 737-400’ на компанијата ‘К2 Ервејс’, кој летал од Шарџа за Карачи, исчезна од радарите над Арапското Море, на околу 300 километри западно од Карачи“, се наведува во соопштението.

„Во 21:21 часот по локално време радарот забележал нагло паѓање и промена на правецот на авионот. Потоа контактот со радарот и комуникацијата беа изгубени на околу 155 наутички милји западно од Карачи“, се додава во соопштението.

По инцидентот властите, вклучително и повеќе надлежни агенции, координираа операција за пребарување и спасување на море, со цел лоцирање на исчезнатото летало.

Според изворот, во авионот се наоѓале пет члена на екипажот.