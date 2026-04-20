- Двонеделниот прекин на огнот меѓу двете завојувани страни треба да заврши во среда

Пакистански извори: Иран ќе учествува во втората рунда преговори со САД и покрај непријателствата во Ормускиот Теснец - Двонеделниот прекин на огнот меѓу двете завојувани страни треба да заврши во среда

Иран ќе учествува во втората рунда преговори со САД во Исламабад и покрај најновите тензии во Ормускиот Теснец, изјавија денес два пакистански извора за Анадолу, кои се запознаени со процесот на посредување.

Според овие извори, се очекува иранската делегација да пристигне во пакистанската престолнина утре, иако Техеран сѐ уште официјално не потврдил учество во можните разговори.

Се очекува Иран да биде претставен од делегацијата што учествуваше во првата рунда разговори претходно овој месец, предводена од претседателот на Парламентот, Багер Калибаф, во која беше вклучен и министерот за надворешни работи Абас Арагчи.

Во американската делегација, најверојатно предводена од потпретседателот на САД, Џеј Ди Венс, ќе бидат и специјалните пратеници Стив Виткоф и Џаред Кушнер, кои се очекува да пристигнат во Исламабад доцна вечерва или утре, а Венс може да пристигне одделно, наведуваат изворите.

Засега нема официјална потврда од Вашингтон за распоредот на пристигнување на американската делегација.

Најмалку два американски авиона со делегати и безбедносен персонал веќе слетале во Исламабад во неделата, изјавија повеќе пакистански извори запознаени со развојот на настаните.

Исламабад повторно е во фокусот на меѓународната јавност бидејќи треба да биде домаќин на можна втора рунда преговори меѓу САД и Иран, со цел да се постигне договор со решение за неколкунеделниот вооружен конфликт на Блискиот Исток.

Во меѓувреме, пакистанскиот министер за внатрешни работи Мохсин Накви денес ја посети Амбасадата на САД во Исламабад за да разговара за безбедносните мерки во пресрет на разговорите, објави државната телевизија.

Двонеделниот прекин на огнот меѓу двете завојувани страни треба да заврши во среда.

Покрај главниот град, под засилени безбедносни мерки е и соседниот гарнизонски град Равалпинди, образовните институции се затворени и распоредени се илјадници припадници на безбедносните сили за одржување на редот за време на преговорите на преговорите.

На 11 и 12 април Пакистан беше домаќин на преговори меѓу САД и Иран од 1979 година, кога двете земји ги прекинаа дипломатските односи, но разговорите завршија без конкретен резултат.

Преговорите, познати како „Исламабадски преговори“, беа одржани откако Пакистан посредуваше меѓу двете страни по почетокот на војната на 28 февруари и со помош на него се постигна двонеделен прекин на огнот што стапи на сила на 8 април.

Денес тензиите дополнително ескалираа откако САД запленија ирански брод, а Техеран повторно го затвори Ормускиот Теснец, предизвикувајќи загриженост за исходот од разговорите и можни нарушувања на глобалното снабдување.

Американскиот претседател Доналд Трамп вчера изјави дека американските поморски сили пресретнале и онеспособиле товарен брод под иранско знаме што се обидел да ја пробие американската поморска блокада во Оманскиот Залив, при што американските маринци го презеле бродот.

Иран предупреди дека „наскоро“ ќе возврати на овој потег, кој го оцени како прекршување на двонеделниот прекин на огнот посредуван од Пакистан.