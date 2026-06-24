- Последниот случај на високопатогениот птичји грип Х5, потврден кај дива птица преселница, ги натера властите да воспостават засилен надзор додека вирусот се шири по должината на јужниот брег на земјата

Откриен нов случај на птичји грип, Австралија останува во состојба на висока тревога - Последниот случај на високопатогениот птичји грип Х5, потврден кај дива птица преселница, ги натера властите да воспостават засилен надзор додека вирусот се шири по должината на јужниот брег на земјата

Австралија потврди нов случај на птичји грип во јужниот дел на земјата, со што вкупниот број на откриени случаи се искачи на три, објавија локалните медиуми денес, пренесува Анадолу.

Последниот случај на високопатогениот птичји грип Х5, потврден кај дива птица преселница, ги натера властите да воспостават засилен надзор додека вирусот се шири по должината на јужниот брег на земјата, пренесува Еј-би-си њуз.

Премиерот на Јужна Австралија, Питер Малинаускас, изјави дека последниот случај бил откриен кај џиновски петрел (вид морска птица) пронајден на плажата Најтс на полуостровот Флерие.

Птицата била една од двете болни морски птици што биле згрижени од група за спасување диви животни на 14 јуни, а подоцна биле тестирани за вирусот.

Лабораториските резултати потврдија дека едната птица била заразена со сојот Х5, а другата била негативна, изјави Малинаускас за новинарите.

Уште две болни птици откриени во заливот Фаулерс, исто така, биле негативни на тестот.

Последното откривање следува по два потврдени случаја во близина на Есперанс во Западна Австралија, вклучително и кафеава скуа (вид морска птица преселница) и уште една птица пронајдена на оддалечена плажа, кои биле позитивни на истиот смртоносен сој.