Осум лица во карантин во Париз по враќањето во земјата поради контакт со заразен од хантавирус - Осумте лица биле пронајдени откако се дознало дека летале со ист авион (од Света Елена за Јоханесбург) во кој имало човек веќе заразен од хантавирус

Осум патници од крузерот „МВ Хондиус“, кои биле во контакт со заразени со хантавирус, се ставени во карантин во Париз по враќањето во Франција. Како што објави денес јавниот сервис БФМТВ, одлуката за изолација е донесена поради зголемен ризик од ширење на вирусот, пренесува Анадолу.

Оваа мерка се однесува на лицата што биле изложени на вирусот преку контактот со крузерот „МВ Хондиус“, каде што е потврдено дека една Французинка е во тешка состојба поради хантавирус.

Сепак, властите соопштија дека нема докази дека вирусот почнал да се шири меѓу луѓето низ Франција.

Осумте лица биле пронајдени откако се дознало дека летале со ист авион (од Света Елена за Јоханесбург) во кој имало човек веќе заразен од хантавирус.

Петмина од луѓето се примени во болницата „Питие-Салпетриер“ синоќа.

Уште еден пациент, кој моментно е во болница во Рен, како и другите двајца што биле во контакт со заразеното лице, се очекува, исто така, да бидат пренесени во Париз.

Министерката за здравство Стефани Рист се обиде да ја смири јавноста, велејќи дека нема знаци на ширење на вирусот во земјата, истовремено осврнувајќи се на загриженоста поврзана со претходните глобални епидемии.

Властите соопштија дека сите осум лица ќе останат во карантин во Париз откако беше направена нова процена со која се потврди дека ризикот е зголемен.

Хантавирус е ретка болест што обично се пренесува преку заразени глодачи или нивниот измет, иако сојот одговорен за оваа епидемија, вирусот, може да се шири и меѓу луѓето.

Според Светската здравствена организација (СЗО), досега се потврдени 11 случаи на заразени и три смртни случаи како последица на оваа епидемија.

Француски државјанин, евакуиран од крузерот во Шпанија во неделата, подоцна беше позитивен на болеста и беше ставен на интензивна нега во стабилна состојба, изјави Лекорну во понеделникот вечерта.

Во операцијата за евакуација што се спроведе во Шпанија во неделата и понеделникот беа вклучени патници и екипаж од 23 различни земји, при што секоја држава применуваше различни протоколи.

„Нашиот здравствен одговор е јасен: за сите што биле во контакт со заразениот, без никаков исклучок, се одредува строг карантин во болнички услови“, рече Лекорну.

СЗО препорачува 42 дена медицински надзор и карантин што може да се спроведе дома или во болница.