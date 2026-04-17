Осуммина загинати при пад на хеликоптер во Индонезија

Осум лица што се наоѓале во хеликоптер „Ербас Х130“ загинаа откако леталото вчера падна во областа Секадау, во индонезиската провинција Западен Калимантан, соопштија властите денес, јавува Анадолу.

Во хеликоптерот се наоѓале шестмина патници, пилот и копилот.

Леталото полетало од областа Мелави во 07:34 часот по локално време, а контактот со него бил изгубен во 08:39 часот.

„Потврдено е дека сите лица се мртви“, пренесува „Џакарта глоуб“ цитирајќи полициски претставник од Секадау.

Спасувачките екипи пристигнаа на местото на несреќата подоцна дента, но напорите за евакуација беа отежнати поради непристапниот терен и малата видливост.