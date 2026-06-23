- Двете земји, кои делат крајбрежје по должината на Ормускиот Теснец, ја потврдија својата посветеност на гарантирање безбеден премин низ водниот пат во согласност со меѓународното право

Оман и Иран формираат „заедничка работна група“ за идното управување со Ормускиот Теснец - Двете земји, кои делат крајбрежје по должината на Ормускиот Теснец, ја потврдија својата посветеност на гарантирање безбеден премин низ водниот пат во согласност со меѓународното право

Оман и Иран се согласија да формираат „заедничка работна група“ за преговори за идното управување со пловидбата низ Ормускиот Теснец, се вели во соопштението објавено денес од Министерството за надворешни работи на Оман, пренесува Анадолу.

Соопштението е објавено по разговорите во главниот град на Оман, Мускат, за време на посетата на претседателот на иранскиот Парламент, Мухамед Багер Калибаф и министерот за надворешни работи Абас Арагчи.

За време на посетата иранската делегација оствари средба со султанот на Оман, Хајтам бин Тарик, а разговараше и со министерот за надворешни работи Бадр Албусаиди.

Двете земји, кои делат крајбрежје по должината на Ормускиот Теснец, ја потврдија својата посветеност на гарантирање безбеден премин низ водниот пат во согласност со меѓународното право, нагласувајќи ги својот суверенитет и суверените права над нивните територијални води во теснецот.

Во соопштението се вели дека двете страни разговарале за прашања поврзани со теснецот според одредбите од меморандумот за разбирање од Исламабад потпишан меѓу САД и Иран и се согласиле да продолжат со консултациите преку „заедничка работна група“ меѓу нивните министерства за надворешни работи.