Од Либан кон северниот дел на Израел истрелани 30 проектили - Засега нема информации за евентуални жртви или предизвикана материјална штета

Од територијата на Либан кон северниот дел на Израел утринава се истрелани најмалку 30 проектили за помалку од еден час, јавуваат израелските медиуми, пренесува Анадолу.

Израелскиот дневен весник „Једиот Ахронот“ објави дека првично во областа на Галилеја биле истрелани повеќе од 20 проектили.

Осум биле пресретнати од системите за противвоздушна одбрана, а другите паднале во ненаселени места.

Десет проектили биле истрелани кон градовите Акра, Нахарија и околните населени места.

Весникот наведува дека три од овие проектили биле успешно соборени, а другите паднале на отворен простор.

Засега нема информации за евентуални жртви или предизвикана материјална штета.