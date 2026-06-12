- „Лопез Валдез беше пресретнат од вооружени лица додека возеше низ Поза Рика рано утринава. Тој беше нападнат и почина на местото на настанот.“

Новинар убиен во вооружен напад во Мексико - „Лопез Валдез беше пресретнат од вооружени лица додека возеше низ Поза Рика рано утринава. Тој беше нападнат и почина на местото на настанот.“

Новинар е застрелан и убиен вчера од страна на вооружени лица во мексиканската сојузна држава Веракруз, објавија локалните медиуми, пренесува Анадолу.

Луис Анхел Лопез Валдез, кој известуваше за полициски и судски прашања, бил нападнат во населбата Колонија Казонес во градот Поза Рика.

Во соопштението објавено на социјалните мрежи, весникот каде што работеше Лопез Валдез наведе: „Лопез Валдез беше пресретнат од вооружени лица додека возеше низ Поза Рика рано утринава. Тој беше нападнат и почина на местото на настанот.“

Раководството на весникот повика на правда, порачувајќи:

„Бараме правна разрешница од Државната комисија за заштита и поддршка на новинарите (CEAPP) за нашиот репортер од 'Вангардија де Веракруз'. Ова убиство не смее да остане неказнето.“

Властите соопштија дека е поведена истрага за инцидентот.

Веракруз се смета за еден од најопасните региони во Мексико за новинарите и таму се забележани чести напади врз медиумските работници.

Според „Репортери без граници“ (РСФ), Мексико се смета за една од најсмртоносните земји во светот за новинарството, со повеќе од 150 убиени новинари од 2000 година наваму, додека 28 се водат како исчезнати.