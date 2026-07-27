- Нетанјаху ќе престојува во посета на Вашингтон на покана на Трамп и ќе разговара за прашања од заеднички интерес за Израел и САД

Нетанјаху отпатува во Вашингтон на разговори со Трамп - Нетанјаху ќе престојува во посета на Вашингтон на покана на Трамп и ќе разговара за прашања од заеднички интерес за Израел и САД

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху денес отпатува во Вашингтон на разговори со американскиот претседател Доналд Трамп, јавува Анадолу.

Нетанјаху ќе престојува во посета на Вашингтон на покана на Трамп и ќе разговара за прашања од заеднички интерес за Израел и САД, според официјалниот профил „Израел на арапски“ на американската платформа за социјални медиуми X.

Израелскиот премиер вчера изјави дека планира да присуствува на Генералното собрание на ОН во Њујорк и покрај повиците за негово апсење од страна на градоначалникот на Њујорк, Зохран Мамдани.

Минатиот вторник Мамдани го нарече Нетанјаху „воен злосторник“ и ја повика американската Влада да ја реализира потерницата од Меѓународниот кривичен суд (МКС) за него ако влезе во САД.

Сепак, американскиот претседател Доналд Трамп вети дека Нетанјаху „нема да биде уапсен“ за време на посетата на САД.

МКС издаде потерници во ноември 2024 година за Нетанјаху и поранешниот израелски министер за одбрана Јоав Галант поради обвинувања за воени злосторства и злосторства против човештвото извршени во Газа.