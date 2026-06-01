Нетанјаху нареди напади врз Бејрут и покрај прекинот на огнот во Либан - Наредбата доаѓа и покрај прекинот на огнот со посредство на САД што стапи на сила на 17 април, а подоцна беше продолжен до почетокот на јули

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху денес ѝ нареди на армијата да изврши напади врз бејрутскиот кварт Дахије, тврдејќи дека нападите се одговор на „повторните прекршувања“ на тековниот прекин на огнот во Либан од страна на Хезболах, јавува Анадолу.

Нетанјаху истакна дека тој и израелскиот министер за одбрана Израел Кац ѝ наредиле на армијата да „нападне терористички цели“ во областа.

Наредбата доаѓа и покрај прекинот на огнот со посредство на САД што стапи на сила на 17 април, а подоцна беше продолжен до почетокот на јули.

Според либанското Министерство за здравство, во израелските напади од 2 март загинати се повеќе од 3.400 луѓе низ целата земја.