Нетанјаху гледа можност Израел да стане нова рута за транспорт на енергенти во ек на тензиите во Ормускиот Теснец

Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху изјави дека тензиите околу Ормускиот Теснец би можеле да го забрзаат глобалното барање на алтернативни енергетски патишта надвор од Персискиот Залив, сугерирајќи дека токму Израел би можел да биде дел од некој иден транспортен коридор кон Средоземното Море, јавува Анадолу.

Говорејќи на семинар во Јорданската Долина, Нетанјаху истакна дека низ историјата, големите светски сили секогаш реагирале на енергетските кризи така што ги менувале патиштата за снабдување за да ја намалат зависноста од нестабилните подрачја, соопшти прес-службата на израелската влада.

„Тоа е она што ќе се случи и тука“, рече тој.

„Овде имаме можност да бидеме дел од овој пат кон Медитеранот“, додаде тој.

Нетанјаху не откри никакви детали за тоа на каков проект или коридор мисли, ниту пак кажа кои земји би можеле да бидат вклучени во него.

Неговите изјави доаѓаат во време кога во светот расте загриженоста за безбедноста на поморската трговија и транспортот на енергенти низ Ормускиот Теснец - стратегиски воден пат низ кој минува огромен дел од светската нафта.