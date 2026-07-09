- Жителите пријавиле серија експлозии, но надлежните власти сè уште не дадоа официјални информации за точните локации или причините за инцидентот

Неколку експлозии одекнаа во иранската покраина Бушер - Жителите пријавиле серија експлозии, но надлежните власти сè уште не дадоа официјални информации за точните локации или причините за инцидентот

Денес одекнаа неколку експлозии во градот Чагадех, во јужната иранска покраина Бушер, јави полудржавната новинска агенција Фарс, пренесува Анадолу.

Од агенцијата соопштија дека жителите пријавиле серија експлозии, но надлежните власти сè уште не дадоа официјални информации за точните локации или причините за инцидентот.

Фарс додава дека експлозии биле пријавени и од жители во други делови на покраината Бушер претходно во текот на денот.

Според агенцијата, овие експлозии следувале откако американските сили утрово целеле кон повеќе локации во покраината Бушер.

Информациите за експлозиите доаѓаат во време на зголемени воени судири меѓу Техеран и Вашингтон, кои траат втор ден, по американските напади врз неколку ирански воени и инфраструктурни цели.

Централната команда на американската војска соопшти дека американските сили извршиле дополнителни напади врз Иран, со цел да го ослабат капацитетот на Техеран за загрозување на непреченото пловење низ Ормускиот Теснец.

Иран и САД на 17 јуни постигнаа рамковен договор со посредство на Пакистан, со кој требаше да се стави крај на воениот конфликт и да се отвори пат кон траен мир.

Сепак, вчера американскиот претседател Доналд Трамп изјави дека договорот е „завршена приказна“, со што практично предизвика нов бран на воена конфронтација.